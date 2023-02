ES: Paraquedista norte-americana morre após saltar de wingsuit em rampa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2023 - 21:19 Compartilhe

O que era para ser um salto da Rampa do Cabrito em Castelo (ES), na manhã deste domingo (26), acabou com a morte de Kali Alecia Turner, de 33 anos. A paraquedista norte-americano estava com um traje planador (wingsuit) com o objetivo realizar um voo.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar, informou que a paraquedista iria realizar um voo na modalidade conhecida como “homens pássaros”, e saltou de uma altura aproximada de 800 m. Entretanto, o corpo de Kali foi encontrado nesta tarde em local de mata fechada.

O Notaer ainda não informou o motivo que causou a morte do paraquedista, mas de acordo com análises preliminares a atleta teve problemas com seu equipamento e caiu em queda livre em local de difícil acesso.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias