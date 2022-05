ES: Mulher é agredida a paulada pela amante do marido

No domingo (29), uma mulher afirmou à Polícia Militar que foi agredida a paulada pela amante do marido. Após o crime, ela precisou ser levada para um hospital da região e contou que o companheiro presenciou toda a ação e não prestou socorro. O caso ocorreu em Mimoso do Sul, no Espírito Santo. As informações são da A Gazeta.

A irmã da mulher foi informada por populares sobre a agressão. Na sequência, ela se deslocou até a residência da vítima e perguntou para o homem onde a companheira estava. Segundo a familiar, ele informou que a mulher tinha ido para a sua casa, localizada no distrito Dona América, em Mimoso do Sul (ES).





Depois, a vítima foi localizada pela irmã na beira de uma estrada próxima de Dona América. Como ela estava com um corte no supercílio, foi levada para o Hospital Apóstolo Pedro, onde segue internada.

Em depoimento à Polícia Militar, ela informou que a mante do marido deu uma paulada em seu rosto. A mulher também contou que já foi agredida pelo homem.

Questionada pela A Gazeta, a Polícia Civil disse por meio de nota que nenhum suspeito foi detido até o momento e o caso continua sendo investigado.