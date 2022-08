ES: Motorista de aplicativo é preso por se masturbar durante corrida

Da Redação 08/08/2022 - 20:46 Compartilhe

Um motorista de aplicativo, de 42 anos, foi preso em flagrante no sábado (8) por se masturbar durante uma corrida. A passageira, 21, é filha de um policial aposentado e conseguiu filmar o ato e enviar para o pai por meio do WhatsApp. As informações são da Folha Vitória.

A jovem solicitou a corrida em Cariacica, com destino a Serra. Ambas as cidades ficam no Espírito Santo. Durante o trajeto, ela desconfiou das atitudes do motorista.

Quando percebeu que ele estava se masturbando, resolveu gravar a ação e enviar para o seu pai. Ela chegou a pedir para que o motorista parasse o veículo, mas ele insistiu em continuar com a viagem.

Além do vídeo, a moça enviou para o pai a sua localização em tempo real. Por meio disso, uma viatura da Polícia Militar conseguiu localizar o veículo do motorista e interceptá-lo.

Durante a abordagem, os agentes viram que o motorista estava com o zíper aberto e o órgão genital estava exposto. Como ele resistiu à prisão, o homem precisou ser retirado do veículo.

Em depoimento, ele negou o crime. Mesmo assim, foi detido e levado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. Com ele, a polícia apreendeu uma cartela de comprimidos de viagra.

O motorista foi preso por importunação sexual e na sequência, encaminhado para um presídio.

Procurada, a Uber informou por meio de nota que o cadastro do motorista foi desativado assim que tomou ciência do ocorrido.