ES: Menina de dois anos morre com sinais de estupro; pai é preso pelo crime

A pequena Ana Clara da Silva Soares, de dois anos, morreu na madrugada do dia 29 de abril, dias após dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) com lesões graves na região íntima. O pai da menina, Manoel Messias de Jesus Soares, 44, foi preso como suspeito de ter cometido o crime de estupro. Já a mãe, Catiucia Vila Nova da Silva, 33, ouvida pela polícia e liberada. O caso ocorreu em Guarapari, região metropolitana de Vitória (ES).

O que aconteceu?

A menina chegou na unidade hospitalar no dia 26 de abril em estado grave por infecção generalizada. Ao perceber que havia lesões no ânus da criança, uma equipe médica acionou a polícia e informou a suspeita de que a criança teria sido estuprada;

Por conta dessa suspeita, o pai de Ana Clara foi detido. A Polícia Civil do Espírito Santo informou por meio de nota enviada à IstoÉ que a autoridade policial entendeu que não havia elementos suficientes para também prender a mãe da menina;

O corpo de Ana Clara foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), onde passou por exame de necropsia e liberado para a família;

A corporação informou que Manoel precisou ser encaminhado para um presídio da região e pode responder pelo crime de estupro de vulnerável qualificado. “O laudo de necropsia será juntado aos autos e o suspeito irá responder também pelo resultado morte”, concluiu a Polícia Civil.

