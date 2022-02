ES: Mãe e filho morrem eletrocutados por cerca elétrica

A idosa Aguida Dias Cesconetto, de 63 anos, e o filho, Augusto Cesconetto, de 41 anos, morreram após serem eletrocutados por uma cerca elétrica, no sábado (19), em Afonso Cláudio (ES). As vítimas morreram em um intervalo de aproximadamente duas horas. As informações são do G1 e do Uol.

De acordo com a Defesa Civil, Aguida saiu para pescar no Rio Guandu durante a tarde. Cerca de duas horas depois, Augusto foi procurar a mãe e a encontrou desacordada perto do rio. Segundo o Uol, a suspeita é de que ela tenha escorregado e caído sobre uma cerca elétrica. Como já havia anoitecido, Augusto não percebeu que no local havia uma cerca elétrica e foi eletrocutado também.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, no entanto, os dois já estavam mortos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A cerca elétrica protege uma plantação de milho no local e também é usada para impedir o acesso de animais à lavoura.

Conforme o coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, em situações como essa a vítima deve ser afastada com um material isolante se não for possível desligar a eletricidade com rapidez.

“O que se deve fazer em situações como essa é pegar um material isolante, como um pedaço de madeira, que não transmite eletricidade, e fazer o afastamento da pessoa que está sendo eletrocutada com esse material. Se você segurar a pessoa você acaba duplicando a intensidade da corrente elétrica que está nela e acaba sendo mais uma vítima em uma proporção muito maior do choque elétrico em você”, explicou ao G1.

