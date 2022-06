ES: Família recebe vídeo de jovem esquartejado antes de corpo ser encontrado

Édson Douglas da Silva, de 24 anos, estava desaparecido fazia 10 dias. Na terça-feira (14), a família recebeu um vídeo que mostrava o jovem esquartejado. Na sequência, as partes do corpo dele foram encontradas dentro de uma vala de esgoto no bairro Rio Marinho, em Vila Velha (ES). As informações são do portal Folha Vitória.

A família informou que Édson morava com a mãe e, no dia 4 de junho, falou que iria dar uma volta.





No dia seguinte, ele ainda não tinha retornado para a casa. A mãe, então, entrou em contato com a namorada do jovem e perguntou por ele. A moça informou que não estava com Édson.

Diante disso, a família divulgou o desaparecimento do rapaz nas redes sociais.

Um dia, a mãe foi à casa de um vizinho para saber se ele tinha visto o jovem. Nesse momento, a mulher viu o homem com o celular de Édson. Ao ser questionado, ele afirmou que tinha comprado o aparelho por R$ 150.

“Uma hora ele falava que matou o Édson, outra hora falava que não, caia em contradição em certos momentos, a gente não tem certeza. Ele falou que tinha um vídeo e não ia mandar porque era muito forte, aí pedimos para mandar e vimos que realmente era ele. Mesmo vendo, estamos sem acreditar. Não tinha necessidade de fazer isso. Estamos sofrendo muito”, relatou uma familiar, que preferiu não se identificar.

“Tinha gente no fundo do áudio rindo, achando graça do que eles fizeram. Eu só digo uma coisa: eles acabaram com a minha família. Ele deixou uma filha de cinco anos”, completou outra.

A Polícia Militar informou que as partes do corpo de Édson foram encontradas por funcionários da prefeitura que limpavam a vala de esgoto.

A Polícia Civil disse por meio de nota que a ocorrência é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha.