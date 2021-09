ES: Em vez de colírio, mulher usa supercola no olho e é socorrida

A comerciante Regina Amorim, de 55 anos, ficou com as pálpebras do olho esquerdo coladas após pingar uma gota de supercola no olho, na terça-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim (ES). De acordo com a mulher, ela pediu ao namorado para pegar um frasco de colírio na geladeira.

No entanto, o homem pegou a embalagem errada. Como estava sem óculos, Regina não percebeu o erro. “Quando pingou foi uma dor terrível. Ele quase ficou mal por causa disso”, contou a comerciante ao Uol.

“Fechou o olho total. Porque agarrou os cílios, na hora que bateu eu fechei o olho. Nisso que eu fechei, pegou tudo”, explicou. Após a aplicação, a mulher tentou aplicar água morna antes do casal buscar socorro.

O casal buscou auxílio em um hospital do município, mas sem um especialista na unidade de saúde, a equipe de plantão utilizou soro e algodão para tentar diminuir a dor da paciente, sem sucesso. APenas na manhã do dia seguinte, Regina foi a um consultório oftalmológico.

Lá, as pálpebras foram descoladas e vestígios do material químico foram retirados do olhos da paciente com tesoura e pinça. Agora, ela segue os cuidados passando pomadas e colírio.

“A situação minha tá horrível. Fico dentro do quarto, tento ficar com os dois olhos fechados. Mas isso serve de alerta para muitos. Medicamentos e supercola são coisas que não devemos misturar. Só eu sei o que estou passando”.

“Quando produtos químicos como a supercola, ou mesmo álcool em gel, o que tem sido bastante frequente, cai na região dos olhos, pode acontecer o acometimento da pálpebra como queimaduras químicas”, explicou ao Uol a oftalmologista Liana Tito. Ela complementa que outras regiões dos olhos podem ser afetadas, como a córnea e a conjuntiva.

De acordo com a oftalmologista, ao ter contato com produtos que agridem os olhos, é preciso lavar os olhos com água corrente de forma abundante. Em seguida, buscar a emergência oftalmológica mais próxima no menor tempo possível.

