ES: Clínica veterinária é interditada após polícia encontrar cão em máquina de lavar e outros cachorros mortos

Uma clínica veterinária, localizada no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha (ES), foi interditada na quinta-feira (9) por condições insalubres. No local, policiais civis encontraram um filhote de cachorro preso dentro de uma máquina de lavar e outros 17 cães mortos em sacos plásticos. As informações são do G1.

A ação que interditou a clínica foi executada a partir do pedido feito pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e teve a participação da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, que contou com o apoio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-ES) e da Prefeitura de Vila Velha.





Além disso, o médico veterinário André Carolino de Souza foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. Depois, ele seguiu para o Centro de Triagem de Viana. Caso seja condenado, a pena pode variar de dois a cinco anos de reclusão. O G1 não conseguiu, até o momento, contato com o detento ou a defesa dele.

Quando chegaram à clínica, os agentes encontraram “uma situação grave no local. Era uma situação de horror. Levamos apoio e contamos com o conselho de medicina veterinária para observar as condições do estabelecimento. O local não tinha capacidade para funcionar”, disse o delegado Eduardo Passamani.

Conforme a polícia, o centro cirúrgico estava em péssimas condições sanitárias e também havia medicamentos vencidos.

Na clínica, entre os 17 cães mortos, os agentes encontraram uma cadela da raça bulldog. Os tutores informaram que deixaram a cachorra no estabelecimento na terça-feira (7) para tratar um pequeno problema decorrente de uma cirurgia simples.

“A moça da prefeitura entrou em contato com a minha esposa dizendo que o médico havia sido preso e que a cachorra estava em situação precária. Pensamos que a situação é porque ela estaria suja, não que encontraríamos ela morta”, relatou o microempresário Marcelo Sousa dos Santos.

Ele ressaltou que já tinha levado a cachorra na clínica outras vezes, mas ele e a sua esposa eram proibidos de entrarem na parte em que os animais ficavam.