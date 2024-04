ES: chão cede e professora cai de uma sala para outra em colégio particular

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/04/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Uma professora caiu do teto de uma sala de aula no colégio particular Centro Educacional Primeiro Mundo, localizado no bairro Santa Lúcia, em Vitória (ES), na noite de quinta-feira, 18, após o piso do andar em que a docente estava ceder.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência. A professora teve escoriações e se queixava de dores abdominais, na coluna e nos braços. A docente precisou ser levada à Cias Unimed Vitória.

O colégio afirmou que o acidente ocorreu no momento em que não havia alunos na unidade de ensino. Além disso, ressaltou que o piso é feito por estrutura metálica e todos os alvarás estão em dia, com validade por 20 anos.

A escola suspendeu as aulas nesta sexta-feira, 19, para que uma vistoria minuciosa seja feita. “O Centro Educacional Primeiro Mundo está oferecendo todo o apoio necessário à professora, familiares e toda a comunidade e reforça que a segurança dos estudantes, professores e funcionários é sua maior prioridade”, finalizou a instituição de ensino, por meio de nota.