ES: bombeiros iniciam trabalho de rescaldo após conterem incêndio na fábrica da Cacau Show

O Corpo de Bombeiros informou nesta sexta-feira, 10, que iniciará o trabalho de rescaldo na fábrica da Cacau Show de Linhares (ES), atingida por um incêndio na madrugada de terça-feira, 7. Uma equipe da corporação monitorou o incêndio durante a última noite e constatou que houve uma grande redução das chamas e do calor no local. De acordo com o comunicado enviado à imprensa, a tendência é que os últimos focos de fogo se extinguem após a diminuição do material combustível.

Entenda o caso:

A fábrica da Cacau Show que fica no bairro Canivete, em Linhares (ES), era responsável por 19% de toda a produção da marca e começou a pegar fogo durante a madrugada da terça-feira, 7;

Desde o primeiro dia de combate, o Corpo de Bombeiros instalou um Sistema de Comando em Operações que segue ativo até este momento;

Segundo as autoridades, a entrada no interior da estrutura deve ser feita de forma cautelosa, já que os danos provocados pelo fogo podem gerar desabamentos;

Uma equipe da Cacau Show já iniciou a retirada de resíduos do local e agora averigua qual a melhor forma de remover partes da infraestrutura que colapsaram;

O trabalho de rescaldo será realizado pelos bombeiros. Os agentes irão monitorar e manter o local encharcado para evitar o calor e impedir a reignição das chamas;

Apenas após a conclusão dos trabalhos dos bombeiros será concedida a permissão para que equipes da perícia avaliem a situação;

De acordo com a corporação e a própria Cacau Show, não houve nenhum ferido no incidente.

