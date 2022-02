ES: Após ser atacada pelo ex-companheiro, mulher fica com faca cravada no corpo

Na terça-feira (8), uma mulher, de 45 anos, foi atingida com três facadas pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. No último golpe, a lâmina ficou cravada no corpo da vítima. Ela passou por cirurgia e o seu estado de saúde é estável. O caso ocorreu em Pinheiros, no Espírito Santo. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Civil, o homem foi à casa da ex-companheira na tentativa de reatar o relacionamento.

Devido à recusa, ele teria esfaqueado a mulher três vezes com uma lâmina de 20 cm, que atingiu os dois pulmões e a escápula (parte superior do tórax), onde ficou cravada.

O homem fugiu após ter cometido o crime.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Pinheiros. Na sequência, transferida em estado grave ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

A mulher passou por cirurgia para realizar a remoção do objeto e segue internada.

Policiais fizeram buscas pela região e localizaram o suspeito de ter cometido o crime nesta quarta-feira (9).

O delegado Eduardo Mota informou que o homem foi autuado em flagrante e pode responder por tentativa de feminicídio.

