ES: após dois dias, incêndio em fábrica da Cacau Show ainda não foi totalmente extinto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2023 - 10:32 Para compartilhar:

Após dois dias de combates ao incêndio que atinge fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo, o fogo ainda não foi totalmente apagado. Já foram gastos 850 mil litros de água na operação. De acordo com informações disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros do estado nesta quinta-feira, 9, as equipes perceberam uma redução dos focos de chamas, e o principal risco nesse momento é o de desabamento da estrutura.

+ ES: após mais de 24h, bombeiros seguem combatendo incêndio em fábrica da Cacau Show

Entenda o caso:

A edificação em questão, é responsável por 19% de toda a produção da companhia e está localizada no bairro Canivete, em Linhares;

A fábrica da Cacau Show começou a pegar fogo na madrugada da terça-feira, 7, e até o momento, o incêndio não foi totalmente extinto;

O Sistema de Comando de Operações instalado no primeiro dia de combate continua ativo, mas a quantidade de agentes está sendo reduzida já que as chamas já foram controladas e não há risco de se alastrarem;

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes da perícia ainda estão coletando informações e aguardam a conclusão do combate às chamas para entrar no prédio;

Representantes da marca se reuniram com as forças de segurança, que definiram um plano de ação para a sequência das operações.

Uma avaliação da estrutura será realizada já que desabamentos são comuns em situações de incêndio;

Também será definido se o acesso de funcionários para a remoção de itens, equipamentos e máquinas de dentro da fábrica será possível e permitido;

Após a análise da estrutura da fábrica, os agentes devem dar início ao trabalho de rescaldo, para evitar a formação de um novo incêndio;

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Cacau Show, não houve nenhum ferido no incidente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias