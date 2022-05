ES: Acidente entre carro e moto deixa mãe e filho feridos

Na segunda-feira (16), um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou Marcos Vinícius Lima Pereira, de 24 anos, e a sua mãe, Cristiane Nascimento Lima Pereira, 42. Ambos estavam na motocicleta. O caso ocorreu nas proximidades da Rodovia das Paneleiras, em Vitória (ES). As informações são do G1.

O motorista do carro branco tentou realizar uma conversão irregular para a pista no sentido contrário.





Vinícius ainda tentou desviar do veículo, mas acabou colidindo com a lateral do carro.

Com o impacto, Vinícius ficou pendurado inconsciente na porta do automóvel.

Mãe e filho foram socorridos e levados para um hospital da região, onde permanecem internados. O estado de Vinícius é o mais grave.

Segundo a sua irmã, ele chegou a ter uma parada cardíaca e segue em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele ainda sofreu lesões no pulmão e teve quatro costelas quebradas.

Já Cristiane quebrou o fêmur, um dos braços e a bacia. Ela permanece internada em um quarto do hospital.

O motorista do carro teve ferimentos leves e foi atendido no local da batida. As outras pessoas que estavam dentro do automóvel não tiveram nenhuma lesão.