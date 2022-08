Erro da Justiça impede que mandado de prisão contra goleiro Bruno seja cumprido

Da Redação 16/08/2022 - 18:31 Compartilhe

A Justiça do Rio de Janeiro cometeu um erro que impediu, provisoriamente, que o goleiro Bruno Fernandes fosse preso por falta de pagamento de pensão do filho, fruto do relacionamento com Eliza Samúdio, que foi assassinada por ele em 2010. A informação, do Notícias da TV, foi publicada nesta terça-feira (16).

Segundo o site, a trapalhada ocorreu porque a 1ª Vara da Família de Cabo Frio (RJ) enviou o pedido de prisão para um oficial de justiça que não está apto para cumprir o pedido.Isso porque, nesses casos, o mandado só pode ser cumprido pela Polícia Civil, ou com anuência dela.

O pedido foi feito pela mãe de Eliza, Sônia Moura, que tem a guarda de Bruno Samudio, hoje com 12 anos. A dívida estaria em R$ 90,7 mil pelos atrasos que ocorrem desde 2020.