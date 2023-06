Errata: Tradicional Pitti Uomo começa com otimismo na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2023 - 13:39 Compartilhe

ROMA, 15 JUN (ANSA) – A 104ª edição do Pitti Uomo, um dos mais tradicionais eventos da moda italiana, começou nesta terça-feira (13) em Florença e promete alguns destaques e grandes descobertas, com novos estilistas e marcas jovens, até o próximo dia 16 de junho.

O evento em Fortezza da Basso contará com 825 marcas, sendo 43% internacionais, e apresentará coleções para a primavera-verão 2024. Segundo os jornais italianos, a expectativa é de que cerca de 2 mil convidados, incluindo os astros George Clooney e Leonardo DiCaprio, participem desta edição.

O local será dividido em cinco seções: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out. O espaço também contará com exposições de roupas de praia e acessórios, além do PittiPets, destinado a moda para pets.

Entre alguns dos mais históricos expositores, estão Brunello Cucinelli, Roberto Cavalli e Fendi, que é uma das grifes convidadas especiais e apresentará sua nova coleção masculina primavera/verão.

Além disso, estão previstos eventos paralelos, como o aguardado desfile coletivo “Runways Icons”, organizado no dia 14 de junho pela marca florentina LuisaViaRoma e a Vogue britânica com Edward Enninful, que apresentará os looks de cerca de 50 grifes de luxo.

“Acho que um momento maravilhoso nos espera, mostramos que quando todos nos unimos podemos mostrar ao mundo que somos o número um. Não devemos ter medo de nada”, disse o novo presidente da Pitti Immagine, Antonio De Matteis.

Errata: O texto inicial informou que, segundo a imprensa italiana, a expectativa era de que a cantora Dua Lipa participasse da 104ª edição do Pitti Uomo. Mas, de acordo com a assessoria da artista, ela não estará presente no evento de moda em Florença. (ANSA).

