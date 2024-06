(Errata) Coros antissemitas chacoalham partido de Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2024 - 21:01 Para compartilhar:

ROMA, 28 JUN (ANSA) – O “Gioventù Nazionale”, grupo jovem do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra Giorgia Meloni, virou alvo de críticas depois que alguns membros entoaram coros e insultos antissemitas.

As imagens divulgadas em uma reportagem publicada pelo portal Fanpage ainda mostram os participantes falando frases em que glorificam o nazismo e homenageando o ditador Benito Mussolini.

Em meio ao escândalo, que causou indignação na Itália, as militantes Flaminia Pace e Elisa Segnini deixaram a ala jovem da legenda italiana.

Pace, que era uma das secretárias do “Gioventù Nazionale”, foi uma das participantes que zombaram da senadora Ester Mieli, do próprio Irmãos da Itália, em razão de sua origem judaica.

Segnigni, chefe de gabinete da deputada Ylenja Lucaselli, foi gravada fazendo ataques contra a ativista Ilaria Salis, que ficou presa na Hungria por suposta agressão contra militantes de extrema-direita.

“Uma nova forma de violência sutil e rasteira se repete na Itália e em muitos países europeus e ocidentais, o que nos faz retroceder um século: é o antissemitismo. Deve ser combatido rua a rua, cidade a cidade, escola a escola, universidade por universidade. Não pode haver espaço para as ideias de violência, ódio e perseguição racial que causaram tantos danos no último século”, alertou o vice-premiê e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, da Liga.

A reportagem do Fanpage apontou que a sigla de Meloni financiou o “Gioventù Nazionale” (“Juventude Nacional”) com 342 mil euros para difundir os valores da legenda.

Na matéria, uma repórter se infiltrou entre os jovens e documentou os relatos, as relações e as ações do grupo.

Errata: A versão inicial do texto dizia que o FdI enviou 342 milhões de euros para o Gioventù Nazionale. Na verdade, são 342 mil euros. (ANSA).