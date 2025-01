Errani e Paolini vencem e avançam de fase no Aberto da Austrália

ROMA, 17 JAN (ANSA) – A dupla feminina italiana formada por Jasmine Paolini e Sara Errani começou bem sua trajetória no Aberto da Austrália ao derrotar com tranquilidade as anfitriãs Priscilla Hon e Daria Saville.

Em pouco mais de uma hora e meio de confronto, as tenistas italianas passaram de fase em Melbourne após dois sets diretos, com parciais de 6/1 e 7/5.

As atuais medalhistas de ouro olímpica enfrentarão na próxima rodada as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, adversárias vencidas por Errani e Paolini na decisão das Olimpíadas de Paris. (ANSA).