Errani e Paolini caem para russas no Aberto da Austrália

ROMA, 19 JAN (ANSA) – As italianas Sara Errani e Jasmine Paolini foram eliminadas na segunda rodada da chave de duplas femininas do Aberto da Austrália pelas russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, em uma reedição da final olímpica de 2024.

Se em 2024 Errani e Paolini prevaleceram no saibro de Paris por 2 sets a 1, desta vez elas caíram para as russas no piso duro de Melbourne com um duplo 7/5. Na próxima fase, Andreeva e Shnaider enfrentarão as australianas Kimberly Birrell e Olivia Gadecki.

Já a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina perderam para o time formado pela brasileira Bia Haddad Maia e pela alemã Laura Siegemund por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6. Nas oitavas, Bia e Siegemund duelarão contra a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe.

Por outro lado, a Itália segue viva nas duplas masculinas com Simone Bolelli e Andrea Vavassori, que derrotaram os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar por 2 a 0 (6/3 e 7/6) e pegarão os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral nas quartas de final do Grand Slam. No simples masculino, os italianos Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Lorenzo Sonego enfrentarão nas oitavas o norueguês Holger Rune e o americano Learner Tien, respectivamente. (ANSA).