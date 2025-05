Errani e Paolini batem russas e voltam à final de duplas em Roma

ROMA, 16 MAI (ANSA) – As tenistas Sara Errani e Jasmine Paolini bateram as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider por 2 sets a 0, nesta sexta-feira (16), e foram à final de duplas femininas do WTA 100 de Roma.

As italianas, atuais campeãs da competição, derrotaram as adversárias com dupla parcial 6/4.

“Há muita alegria e satisfação por esta final”, declarou Errani após a vitória. “Fomos sólidas e atentas e estamos muito felizes”.

A tenista falou de sua parceira “Jas”, que ontem tornou-se a primeira italiana finalista do WTA 1000 de Roma em 11 anos. “Não é fácil jogar tanto simples quanto duplas, ela deu tudo de si hoje também e eu só posso agradecer a ela”, destacou Errani.

Por fim, Paolini comentou sobre as adversárias de hoje, Andreeva e Shnaider, as duas “atletas neutras” também derrotadas na final dos Jogos de Paris. “É sempre difícil jogar contra elas. Já fizemos isso várias vezes, mas hoje foi uma partida muito boa”, concluiu.

Agora, Errani e Paoli enfrentarão a dupla vencedora do desafio Kudermetova e Mertens contra Hunter e Perez.

No ano passado, as italianas voltaram a triunfar na competição, quebrando um jejum de 12 anos, ao derrotarem a norte-americana Coco Gauff e a neozelandesa Erin Ratliffe. (ANSA).