Erra quem neste momento tenta politizar a reforma tributária, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira (5) que comete um erro quem tenta neste momento politizar o debate em torno da reforma tributária. Mesmo diante de resistências, ele afirmou que não cederá e continuará mantendo o diálogo para garantir a aprovação da matéria.

“Muitas vezes quem não quer a aprovação da reforma tenta imputar, tenta colar, mas nós não vamos ceder, vamos continuar conversando e dialogando”, disse, durante entrevista à GloboNews. Ele afirmou ainda que as pautas econômicas a serem apreciadas nesta semana pela Casa, como a reforma tributária e o projeto de lei do Carf, são projetos que vão além de posicionamentos partidários.

“Não estamos fazendo diferenciação de oposição, governo, centro, independentes. São pautas importantes que dão seguimento, no caso do Carf, ao projeto de arcabouço que a Câmara e o Senado votaram com muita rapidez e muito gosto. E reforma tributária é um tema árduo e difícil, porque ela tem e mexe com muitos interesses, mas ela principalmente tem que estar acima de governo e oposição. Ela é pauta de País e de Brasil”, disse Lira.

