Eros Ramazzotti anuncia turnê mundial com show no Brasil

ROMA, 14 ABR (ANSA) – O cantor italiano Eros Ramazzotti anunciou nesta segunda-feira (14) sua nova turnê mundial, que começará em 14 de fevereiro de 2026 e passará pelo Brasil em novembro.

Batizada de “Una Storia Importante World Tour”, o giro promete ser uma celebração da carreira do italiano e uma viagem íntima ao coração do público, tendo em vista que falará da profunda ligação entre Ramazzotti e os fãs.

Ao todo, será uma viagem por 30 países, dividida em quatro etapas que incluirá toda a Itália e Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina.

No Brasil, o artista se apresentará no Vibra São Paulo, na capital paulista, no dia 30 de novembro do próximo ano, após shows no México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

A turnê também marca o retorno de Ramazzotti aos estádios italianos. Além das datas em Udine (6 de junho), Milão (9 de junho), Nápoles (13 de junho), Roma (16 de junho), Messina (20 de junho) e Bari (23 de junho), o italiano cantará no Allianz Stadium, em Turim, em 27 de junho.

Com isso, ele será o primeiro artista a anunciar um espetáculo na casa da Juventus, marcando a estreia do local no circuito dos grandes concertos.

O primeiro show da turnê mundial será realizado em 14 de fevereiro de 2026, em Paris, depois dos dois concertos exclusivos da “World Tour Gala Première”, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025. (ANSA).