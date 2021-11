Ernesto Araújo critica governo Bolsonaro: ‘Virou base do Centrão’

O ex-ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro (sem partido), Ernesto Araújo, criticou no último fim de semana, em um congresso conservador em Santa Catarina, a aproximação do governo com o Centrão. As informações são do UOL.

“Surgiu aquela coisa: ‘Precisamos fazer do Centrão a base do governo’. O que a gente viu é que o governo virou a base do Centrão”, disse o ex-chanceler.

Araújo seguiu criticando o governo, dessa vez utilizando a metáfora do filme Matrix, na qual duas pílulas representam a escolha pela realidade (pílula vermelha) ou pela ignorância (pílula azul), na obra de ficção.

“O pior é que colocaram uma pílula azul no café do presidente da República. Azularam completamente o governo e a atuação do presidente. […] Um governo, que foi eleito por uma grande tomada de pílula vermelha, resolveu tomar a pílula azul. Às vezes, eu acho que em alguma reunião ministerial que eu não estava distribuíram a pílula azul e todo mundo tomou”, disse Araújo.

