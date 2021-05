Ernando explica mês fora, mas garante retorno ao Vasco na final da Taça Rio: ‘Estou à disposição’

A torcida do Vasco, com razão, ficou preocupada. Ernando entrou em campo pela última vez há mais de um mês, no empate com o Boavista. Em seguida, o zagueiro foi desfalque em quatro partidas. O clube, todavia, afirmava, semana após semana, que ele estava sendo apenas poupado. Nesta quinta-feira, finalmente, o próprio jogador afirmou que está pronto para retornar. E logo para o segundo jogo da final da Taça Rio.

– Estou à disposição. Essa semana já fiz um trabalho forte, estou trabalhando normalmente com o grupo – garantiu o defensor.

Contratado para esta temporada, Ernando tem 33 anos e disputou 38 partidas pelo Bahia na temporada passada. Ele explicou que a ausência após seis jogos pelo Vasco já estava combinada com a comissão técnica.

– Eu tive 15, 20 dias de férias depois que saí do Bahia. Cheguei e o Marcelo Cabo já quis que eu entrasse em campo. Na Copa do Brasil, ele contava comigo e eu me coloquei à disposição. Fomos felizes, consegui fazer alguns jogos do Carioca. Logo depois, como havia sido acertado, saí para fazer fortalecimento – recordou, antes de prosseguir:

– Depois do Boavista, eu saí para fazer uma pequena pré-temporada. Então foi muito importante para mim esse período. Estou me sentindo muito bem para essa final contra o Botafogo e para a sequência, no Campeonato Brasileiro – pregou Ernando.

