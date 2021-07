Ernando exalta espírito de luta do Vasco em vitória sobre o Sampaio Corrêa

Após a importante vitória do Vasco sobre o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Ernando enalteceu a marcação e o espírito de luta do time durante os 90 minutos.

“Foi um jogo em que temos que exaltar o espírito de luta da equipe. A parte defensiva foi muito exigida pelo time do Sampaio, que é muito organizado e que propõe o jogo. Foi gratificante ver o espírito de luta não só da defesa, mas também do pessoal da frente”, disse na saída do gramado.

Ernando, com 33 anos, é um dos mais experientes do elenco. O jogador disse que o Vasco soube aprender a jogar em casa na Série B, principalmente a não expor o sistema defensivo.

“A gente aprendeu a jogar em casa e principalmente não expor o sistema defensivo. Nós sabíamos que as equipes viriam aqui em São Januário para jogar no contra-ataque, então procuramos melhorar o sistema defensivo e consequentemente não estamos tomando muitos gols”, completou o zagueiro.

Com bola rolando, o Vasco abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Germán Cano e no segundo tempo sofreu pressão do Sampaio Corrêa. O argentino chegou aos 36 gols e continua escrevendo história no clube, agora como terceiro maior goleador estrangeiro da história. Está atrás apenas do paraguaio Silvio Parodi (37 gols) e do uruguaio Villadoniga (82 gols).

“É um honra defender uma agremiação tão tradicional como o Vasco e pode ajudar o time a vencer”, disse o argentino. Com a vitória desta noite, o Vasco chegou aos 16 pontos e assumiu, provisoriamente, a quinta colocação da Série B.

