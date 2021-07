Ernando celebra vitória do Vasco e exalta postura da equipe: ‘Foi gratificante ver o espírito de luta’ Zagueiro agradeceu o clube pela oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina, elogiou companheiros e comentou evolução como mandante

Após a vitória do Vasco sobre o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta sexta-feira, Ernando comentou a partida e celebrou a postura do time, além de demonstrar respeito ao adversário. O zagueiro agradeceu ao clube pela oportunidade e se comprometeu a seguir em constante evolução. Com os três pontos garantidos na décima rodada da Série B do Brasileirão, o Cruz-Maltino acumula 16 pontos na competição.

– A gente tem que exaltar muito o espírito de luta da equipe. A parte defensiva foi muito exigida porque o time do Sampaio é muito organizado, mas conseguimos fazer o gol muito cedo. O time deles propôs o jogo e foi gratificante ver o espírito de luta, não só da defesa, mas do pessoal da frente também. A gente teve a oportunidade de ampliar o resultado e fazer 2 a 0, mas fomos eficazes. O Vanderlei foi bem… eu sou muito grato pela oportunidade que o Vasco me deu esse ano, e vou procurar a cada jogo evoluir para que o clube possa sair vencedor em cada partida – disse.

O jogador também destacou a evolução do time como mandante, em especial na defesa, e reforçou que o objetivo é estar no G4 o quanto antes.

– A gente aprendeu a jogar em casa, e principalmente não expor tanto o sistema defensivo. A gente sabia que as equipes iam vir para São Januário para jogar no contra-ataque, então procuramos melhorar o sistema defensivo, e não estamos tomando muitos gols, e facilitando o ataque para fazer suas jogadas. Para continuar, a gente tem que ser muito forte nos nossos domínios e fora de casa buscar o resultado para entrar no G4 – afirmou.

Na próxima terça (13), o Vasco enfrenta o Coritiba, às 21h30, no Estádio Couto Pereira. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

