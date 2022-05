Erison vê Botafogo em evolução e valoriza empate com o América-MG: ‘Todos estão de parabéns’ Atacante foi o autor do gol do empate em 1 a 1 na noite deste sábado, no Independência

A atuação não foi das melhores, mas o Botafogo conseguiu manter a sequência sem derrotas no Brasileirão. Diante do América-MG, fora de casa, o Alvinegro saiu atrás do placar e empatou no fim da partida, com mais um gol de Erison. Após o apito final, o atacante valorizou o resultado e destacou a evolução da equipe.





– Não só meu momento (é especial), mas de toda a equipe. A gente vem em uma crescente em grupo, é uma família. Todos aqui estão de parabéns pelo jogo que a gente fez aqui diante do América-MG.

O jogo foi marcado por um primeiro tempo ruim do Botafogo e de domínio mineiro, que poderia ter aberto uma vantagem maior. A situação mudou na etapa final e o time carioca quase chegou à virada nos acréscimos. Para Erison, a dificuldade era esperada e o time soube se manter concentrado para reverter o placar.

– A gente da qualidade do time do América-MG. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente se manteve concentrado, do começo ao fim do jogo, e conseguiu o empate. Sabemos que, no meio dos jogos, podem ter momentos de dificuldade, mas temos que estar preparados para fazer bons jogos e sair com a vitória.

Com o resultado, o Botafogo desperdiçou a chance de dormir como líder do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou aos 12 pontos e segue no G-4 pelo menos até este domingo.

