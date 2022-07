Erison lamenta derrota do Botafogo e não opina sobre momento de Luís Castro: ‘Isso é com a diretoria’ Na saída de campo, atacante ressaltou que o elenco terá que trabalhar e corrigir os erros para a sequência da temporada: 'Isso tudo que aconteceu está longe do que a gente queria'

O Botafogo voltou a perder para o América-MG e está fora da Copa do Brasil. Com o revés, aumenta a pressão sob o trabalho do técnico Luís Castro. Na saída de campo, Erison disse que não tem o que falar sobre a situação do comandante, que isso é um assunto da diretoria alvinegra.

– Não tenho nada a falar. Os torcedores estão cobrando, claro que eles estão cobrando diante de uma derrota. Sobre o que estão falando e pedindo não tenho o que falar. Isso é com a diretoria, eles sabem o que fazer de melhor – disse.

Na partida desta noite, o Glorioso começou tentando impor seu ritmo para incomodar o adversário. No entanto, em mais uma falha do sistema defensivo, o lado direito concedeu espaço para o Coelho, que abriu o placar.

A partir do primeiro gol, o Botafogo não se encontrou mais em campo e não teve força para pelo menos tentar sair de campo com uma vitória. O atacante também falou do mau momento do time e disse que a única solução é seguir trabalhando e corrigir os erros.

– Isso tudo que aconteceu está longe do que a gente queria. Claro que a gente queria a vitória e a classificação. Agora é trabalhar. Temos que trabalhar, se dedicar ainda mais, consertar os erros que a gente vem cometendo. E se Deus quiser a gente vai sair dessa – concluiu.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para medir forças com o Atlético-MG, no Nilton Santos. A partida será válida pela 17ª rodada do Brasileirão, a última antes da abertura da janela de transferências.

