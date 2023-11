Erison celebra volta por cima após início de ano ruim e grave lesão: ‘Continuar trabalhando’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 23:12 Para compartilhar:

Erison sonhava com uma grande temporada no São Paulo. Mas uma lesão grave na coxa esquerda, depois um estiramento na fibrose, o tiraram por quatro meses do gramado. Voltou no meio do ano e novamente teve problema muscular, parando mais um tempo. Nesta quarta-feira, ao dar a vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, que praticamente garantiu a permanência na elite, ele celebrou todo apoio que teve para dar a volta por cima.

“Foi um começo de ano muito complicado, pois sou um cara que sempre me dediquei, que me cuido muito, tenho até fisioterapeuta em casa”, afirmou, ao SporTV, lembrando das lesões. “Fiquei muito triste, nunca tinha me machucado assim. Perdi quase cinco meses, um período que me machucou bastante e meus familiares.”

No recente retorno, alternando jogos como titular e em outros como opção na reserva, o técnico Dorival Júnior pediu calma aos torcedores, que estavam cobrando bastante o atacante. O jogador espera que esse gol seja para selar a paz e abrir caminho para continuar ajudando a equipe.

“Pude fazer o gol hoje, dar a vitória ao São Paulo, e agora é continuar trabalhando firme. Quero parabenizar a equipe toda e o Dorival, que sempre me colocaram para cima, dizendo que minha hora iria chegar”, celebrou. “É um grupo maravilhoso, todo mundo se ajuda, isso é o mais importante”

Curiosamente, Erison ajudou o Botafogo, com o qual o Bragantino briga pela liderança. Apesar de ainda ter vínculo com os cariocas, o atacante garantiu que não atuou pensando no atual líder e somente no São Paulo.

“Sou um ser humano que pensa no jogo atual. Estou defendendo o São Paulo, aqui que tenho que me preocupar. Se entro ou começo jogando, vou buscar o melhor, pois sou um atacante que gosta muito de fazer gol.”

