Eriksson realiza sonho de comandar o Liverpool em Anfield

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/03/2024 - 16:01 Para compartilhar:

O ex-técnico da seleção da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson, que sofre de câncer avançado, realizou seu sonho de comandar o Liverpool numa partida beneficente disputada neste sábado (23) em Anfield.

O sueco de 76 anos pisou sorridente no gramado do estádio, repleto de torcedores que ergueram seus lenços vermelhos para cantar o hino “You’ll Never Walk Alone” antes do apito inicial.

Depois, Eriksson se sentou ao lado dos ex-jogadores dos ‘Reds’ Ian Rush, John Barnes e John Aldrige para liderar uma equipe de ‘lendas’ do clube formada, entre outros, por Fernando Torres e Steven Gerrard, que enfrentou um time de antigos ídolos do Ajax.

“É um sonho”, comentou na sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa antes do jogo. “Quando era treinador, sempre sonhei em comandar o Liverpool, mas isso nunca aconteceu. Estive perto uma vez, houve conversas há vários anos, mas isso nunca aconteceu… Até agora!”, declarou.

Eriksson revelou em janeiro que tinha “no máximo um ano” de expectativa de vida após ser diagnosticado com câncer de pâncreas. Naquele momento, ele manifestou seu amor pelo Liverpool e seu pesar por nunca ter podido treinar os ‘Reds’.

O Liverpool reagiu às palavras do ex-técnico da Inglaterra, que levou a seleção às quartas de final das Copas do Mundo de 2002 e 2006, e propôs que ele fizesse parte da equipe durante esta partida beneficente em homenagem à fundação do clube.

“Quando me perguntaram, pensei que fosse uma brincadeira. Eu disse ‘é claro!’ e além do mais é para fins de caridade, o que torna esta experiência ainda mais bonita”, acrescentou na sexta-feira.

Apesar de ter começado perdendo por 2 a 0, o Liverpool acabou vencendo com gols de Grégory Vignal, Djibril Cissé, Nabil El Zhar e Fernando Torres, todos marcados diante da famosa arquibancada ‘The Kop’ de Anfield.

A partida contou com a presença de 59.650 espectadores, um recorde para esse tipo de evento em Liverpool, segundo o clube.

jta/dam/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias