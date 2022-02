Eriksen retorna aos gramados após oito meses e dá assistência; confira Meio-campista sofreu uma parada cardíaca durante jogo da Eurocopa em junho de 2021

Oito meses após sofrer mal súbito durante partida da Eurocopa, o meia dinamarquês Christian Eriksen voltou aos gramados nesta segunda-feira. No dia do aniversário de 30 anos, o jogador do Brentford atuou no amistoso contra o Southend, da quinta divisão inglesa, e deu uma assistência na vitória por 3 a 2.

+ ‘Será processada’, diz Edmundo sobre jornalista da Globo que citou racismo em comentário sobre Lukaku



Eriksen esteve durante 60 minutos em campo e deu assistência para Josh Dasilva, que marcou os três gols do Brentford. Segundo relato oficial do clube inglês sobre o amistoso, Eriksen teria pedido aos companheiros e adversários no duelo. O atleta ainda não tem previsão de atuar em jogo oficial.

+ Narrador detona Gabriel Menino por curtir post do Chelsea: ‘Essa geração Neymar de hoje é terrível’



O meio-campista sofreu uma parada cardíaca no jogo entre Dinamarca e Finlândia, na Eurocopa, em junho. Após minutos desacordado no gramado, o jogador foi reanimado e passou por processo cirúrgico para colocação de marcapasso no coração. O Brentford joga no próximo sábado contra o Arsenal.

E MAIS:

Saiba mais