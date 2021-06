Eriksen publica foto no hospital após mal súbito em jogo da Dinamarca Meio-campista segue se recuperando, mas ainda precisará passar por mais exames. Segundo a imprensa italiana, atleta pode ter alta nesta quarta-feira

O meio-campista Christian Eriksen publicou sua primeira foto nas redes sociais após sofrer um mal súbito no último sábado diante do confronto entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. O atleta afirmou estar bem, mas disse que precisa passar por mais exames.

– Muito obrigado pelas doces e incríveis mensagens de todo o mundo. Estou bem, dadas as circunstâncias. Ainda preciso passar por alguns exames no hospital, mas me sinto bem.

Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, Eriksen também pediu para sair da dieta e comer uma pizza. A mensagem foi entregue ao chef da delegação dinamarquesa, Per Thostesen, e repassada para um restaurante próximo do local em que o camisa 10 se recupera.

Além disso, a publicação também informa que o jogador pode receber alta hospitalar ainda nesta quarta-feira. Na última segunda-feira, o atleta recebeu as visitas da esposa, dos pais e da irmã, enquanto a seleção dinamarquesa se prepara para enfrentar a Bélgica nesta quinta-feira.

