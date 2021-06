Eriksen está “acordado, estável e fazendo exames”, acalma Federação Dinamarquesa

Apesar do enorme susto após cair desacordado em campo, o meia dinamarquês Eriksen foi reanimado e levado para o hospital ‘estabilizado’. De acordo com comunicado da Federação Dinamarquesa de Futebol, o meia está acordado e passará por exames. Seleções e clubes de todo o mundo mandaram palavras de apoio e incentivo ao jogador de 29 anos.

“Christian Eriksen está acordado e fazendo novos exames em Rigshospitalet”, postou a Federação Dinamarquesa, para alívio do mundo do futebol.

Eriksen caminhava para receber uma cobrança de lateral aos 42 minutos do jogo contra a Finlândia quando caiu desacordado. A bola bateu em seu joelho antes de ele perder a consciência. O atendimento foi longo e causou enorme pânico em Copenhage.

Depois de massagem cardíaca e reabilitação inicial, o meia saiu carregado na maca com um balão de oxigênio, olhos abertos e cabeça erguida. O camisa 10 procurou transparecer calma aos fãs, tentando mostrar que estava bem. A Uefa e a Federação Dinamarquesa confirmaram que estava “estável e passaria por exames”.

O público presente no Estádio Parker, em Copenhage, aguardou por quase uma hora nas arquibancadas até receber a notícia boa sobre seu ídolo. Assim que foi anunciado o “estado estável”, cantaram forte o nome do jogador. A torcida da Finlândia gritava “Christian” e os dinamarqueses completavam com “Eriksen”.

