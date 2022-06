Erika Schneider impressiona ao levantar 300 kg em treino de pernas; veja o vídeo

Erika Schneider impressionou seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira (27) ao mostrar parte dos seus treinos na academia e levantar um grande peso com as pernas.

A modelo e ex-bailarina do Faustão compartilhou um story com uma enquete para seus seguidores responderem se ela conseguiria levantar 300 kg no aparelho leg press.





Na sequência, Erika compartilhou um vídeo revelando que conseguiu erguer a carga empurrando com as duas pernas. Após o término do treino, a modelo explicou que segue na luta para poder engrossar suas pernas, que considera “finas”.

“Gente, terminei meu treino. Eu e a minha luta para engrossar esses cambitos. Eu fico sem treinar e minha perna murcha. E eu tenho as pernas bem fininhas, sabe? Os braços fininhos, pernas fininhas, então minha luta é pra engrossar, pra ganhar músculo”, disse.