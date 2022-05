Erika Schneider aparece de biquíni e ganha like de Bil Araújo, seu ex

Erika Schneider publicou em seu Instagram, na tarde desta terça-feira (24), uma série de fotos em que aparece de biquíni de oncinha em frente a uma praia em Maceió (AL).

A modelo e ex-bailarina do Faustão ganhou muitos likes nas publicações, inclusive do ex-namorado, o ex-BBB, ex-No Limite e ex-A Fazenda, Bil Araújo.





Em algumas das fotos, Erika aparece sentada em uma piscina, com o mar ao fundo. “O que estão fazendo exatamente agora? Eu: Agradecendo por esses dias lindos em Maceió!”, escreveu a modelo na legenda.

No começo do mês, Erika revelou em seu Instagram que ela e Bil não estavam mais namorando, e que a decisão do término havia partido apenas dele, e que ela estava triste. “Eu e Bil não estamos mais namorando. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida. Estou triste, estou mal, mas vai passar. Acredito muito em Deus, e espero que ele seja muito feliz, que Deus esteja com ele e o abençoe muito”, disse.