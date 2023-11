Erika Hilton ‘rompe paradigmas’ na passarela da São Paulo Fashion Week

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 19:49 Para compartilhar:

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), a primeira mulher trans e negra eleita para o Congresso Nacional, desfilou, nesta sexta-feira (10), na passarela da São Paulo Fashion Week, onde pretende fazer uma “ruptura de paradigmas” da política tradicional, disse à AFP.

Hilton, de 30 anos, caminhou pela passarela vestindo um volumoso casaco azul-marinho e calças do mesmo tom no encerramento do desfile da grife Apartamento 03.

“Estar aqui potencializa a minha atividade política, ajuda a que mais grupos participem do debate político, que as pessoas vejam a política como que é de verdade, que a representante delas também está na passarela e (…) traz consigo as bandeiras que defende dentro do Parlamento”, disse a deputada à AFP antes de entrar em cena.

Ativista dos direitos LGBTQIA+ e ex-legisladora da Assembleia paulista, Hilton assumiu o cargo no Congresso Nacional em fevereiro.

Sua participação “representa uma ruptura de paradigmas” em relação à política tradicional, afirmou, enquanto dois auxiliares a maquiavam e penteavam seus longos cabelos loiros diante do espelho do camarim.

Hilton já tinha desfilado na edição anterior da SPFW, em novembro de 2022, mas esta foi a primeira vez que ela pisou na passarela desde que chegou ao Congresso.

A deputada desfilará novamente no domingo, no encerramento da 56º edição da Semana da Moda da capital paulista, iniciada na quarta-feira.

Ela rejeita “ser segmentada a ser a parlamentar hegemônica esperada”, em alusão ao papel tradicional dos políticos.

“A moda e a política podem caminhar juntas (…) Estar em uma passarela ou na capa de uma revista não me faz menos potente, nem menos séria, nem menos comprometida. Muito pelo contrário, me potencializa, amplia o meu lugar”, desafia.

Os representantes “também podemos ocupar outros lugares, e quanto mais outros lugares ocuparmos, mais próximos das pessoas vamos estar”, afirma.

A moda, diz ela, abre “uma possibilidade de repensar a beleza, ao expor corpos que nunca foram retratados como belos”.

Quanto à sua atividade no Congresso, a deputada comemora o avanço de um projeto de sua autoria que cria uma Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Aprovado na Câmara, ainda deve passar pelo Senado.

Na terça-feira, Hilton, que também é deputada no Parlamento do Mercosul – bloco integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai -, propôs suspender as relações comerciais com Israel até o cessar-fogo em Gaza, onde o país trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, depois de um ataque mortal em 7 de outubro contra seu território.

