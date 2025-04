Erika Hilton recebe visto dos EUA com gênero masculino e promete acionar ONU

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) revelou nesta quarta-feira, 16, nas redes sociais que recebeu um visto americano a classificando como sendo do “sexo masculino”. A parlamentar afirmou que pretende acionar a ONU (Organização das Nações Unidas) e denunciar o presidente Donald Trump por transfobia.

+ Erika Hilton irá à Justiça contra Sérgio Maurício após ofensa do narrador

+ Erika Hilton protocola PEC pelo fim da escala 6×1

De acordo com Erika, o visto era necessário para que ela comparecesse a um evento chamado Brazil Conference nas universidades de Harvard e MIT. A deputada afirmou que entregou para a embaixada dos EUA documentos retificados que a identificavam como mulher, incluindo a certidão de nascimento.

“Estão ignorando documentos oficiais de outras nações soberanas”, pontuou a parlamentar, acrescentando que tais atitudes do governo americano não irão atingir apenas pessoas trans. “A lista de alvos dessa gente é imensa.”

No primeiro dia de governo Trump, em 20 de janeiro de 2025, o republicano assinou um decreto definindo a existência de apenas dois gêneros no país para combater o que ele chama de extremismo.

“O que me preocupa é um país estar ignorando documentos oficiais acerca da existência dos próprios cidadãos, e alterando-os conforme a narrativa e os desejos de retirada de direitos do Presidente da vez”, declarou a deputada, acrescentando que no Brasil suas garantias são respeitadas pela constituição.