Érika Hilton é confirmada madrinha do bloco ‘Sai, Hétero!’, no Rio

Érika Hilton vai estrear como madrinha no Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. Ela vai estar à frente do badalado bloco “Sai, Hétero!”. O anúncio da deputada federal no posto aconteceu no mesmo dia em que foi comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, 29 de janeiro.

A coroação acontecerá em 02 de março, durante o desfile oficial do bloco. Em suas redes sociais, Érika Hilton aproveitou a data para fazer uma reflexão.

“Celebramos hoje o Dia Nacional da Visibilidade Trans, data que marca a nossa luta por direitos e pela vida digna há mais de duas décadas. Frente aos desafios que nossas existências estão enfrentando no Brasil e no mundo, não podemos nos amedrontar”, declarou ela.

Antes da coroação da deputada, o bloco se reúne para o primeiro esquenta do carnaval, programado para acontecer no dia 08 de fevereiro. O evento, comandado por MC Rebecca, terá início a partir as 23h e promete levar muita cor, música e diversidade para o The Home, no Centro do Rio de Janeiro.

Ao todo serão mais de 20 atrações, que serão reveladas aos poucos até o dia da festa. Além da presença do Presidente da Comissão de Diversidade OAB RJ, Nélio Giorgini, que também será homenageado como Padrinho do bloco.