Erik ten Hag será o treinador do Manchester United na próxima temporada

O Manchester United anunciou nesta quinta-feira que o holandês Erik ten Hag, atual técnico do Ajax, será seu treinador a partir da próxima temporada.





“O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Erik ten Hag como treinador do time principal”, diz o comunicado dos ‘Red Devils’ em seu site oficial, no qual o clube também informa que o técnico chega com contrato até 2025 com opção de prorrogação de vínculo por mais uma temporada.

Depois de demitir Ole Gunnar Solskjaer no final de novembro, o United anunciou o alemão Ralf Rangnick como interino até o final da temporada para ter tempo de escolher um novo treinador, com Ragnick passando a ter um papel de conselheiro dentro do clube.

Ten Hag surgiu como nome ideal depois de se reunir com dirigentes do clube e impressionar com sua visão do que quer para equipe nos próximos cinco anos e seu firme diagnóstico sobre o clube, segundo informações da imprensa inglesa.

Duas vezes campeão holandês com o Ajax e líder da Eredivisie na atual temporada, Ten Hag é conhecido por seu detalhismo e sua capacidade de mudar jogos com suas alterações táticas.

“Ao longo de quatro temporadas no Ajax, Erik demonstrou que é um dos treinadores mais empolgantes e bem-sucedidos da Europa. É conhecido pelo jogo bonito e ofensivo de suas equipes e por seu compromisso com os jogadores jovens”, comentou o diretor de futebol do United, John Murtough.

O holandês também tem a reputação de ser uma pessoa calma e que protege seus jogadores, ao contrário de nomes como Louis Van Gaal e José Mourinho, que passaram recentemente pelo comando dos ‘Red Devils’.

