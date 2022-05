Erik Ten Hag quer levar zagueiro do Ajax para o Manchester United Lisandro Martínez, zagueiro argentino, é desejo do novo treinador que vai assumir o clube inglês na próxima temporada

O Manchester United já se prepara para a próxima temporada. Já anunciado oficialmente, Erik ten Hag vai assumir o comando da equipe ao fim do mês que vem e já tem um nome para reforçar o elenco. Segundo o jornal ‘The Athletic’, trata-se do zagueiro Lisandro Martínez, do Ajax, ex-clube do treinador.





Lisandro Martínez tem contrato com o Ajax por mais três anos. O valor da transferência do zagueiro gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões). Não é um valor fora dos padrões do Manchester United.

O zagueiro, que atua também pela seleção argentina, está no Ajax desde a temporada 2019/2020 e é um dos destaques do clube na atual temporada. Com a confiança do técnico Erik Ten Hag, Lisandro Martínez soma um gol e quatro assistências em 37 jogos.

A defesa do Manchester United é considerada um problema a ser tratado pelo novo treinador. A equipe sofreu bastante na temporada com a desorganização da zaga, que hoje conta com Varane, Maguire e Lindelof.

