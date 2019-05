Erik comemora vitória do Botafogo e artilharia da Copa Sul-Americana

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sol de América, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, o atacante Erik vive bom momento no Botafogo. Ao final do jogo, ele destacou a entrega do grupo para trazer o resultado positivo fora de casa.

“Fui feliz em uma bola que sobrou, acabei pegando bem nela. A equipe brigou, lutou. Quando as coisas não acontecem na técnica, tem que ir na raça. Essa é a cara do Botafogo”, afirmou o jogador.

Com o gol marcado nessa quarta-feira em Assunção, no Paraguai, Erik chegou a quatro na Sul-Americana, se isolando como principal artilheiro da competição até o momento. “É uma marca importante, mas o mais importante é a vitória que conquistamos aqui. Isso não seria possível sem a entrega dos meus companheiros durante toda a partida”, concluiu.

Com a vitória por 1 a 0, o Botafogo joga pelo empate na partida de volta, na próxima quarta-feira, no Engenhão. O Sol de América leva a decisão para os pênaltis se devolver o placar de 1 a 0 e, como há regra do gol qualificado, qualquer outro placar de vitória dos paraguaios elimina o Botafogo.

Mas, no final de semana, o time carioca tem compromisso pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 16 horas, vai receber no Engenhão o Palmeiras, atual líder, com 13 pontos. O Botafogo é o sétimo colocado, com nove.