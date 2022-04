Erick Daltro projeta fase decisiva do Brasiliense na temporada Clube do lateral tem sequência de duelos decisivos no Estadual e na Copa do Brasil

Finalista do estadual e rival do Atlético-MG na terceira fase da Copa do Brasil, o Brasiliense começa neste fim de semana a viver uma fase de decisões na temporada. Amanhã enfrentará o Ceilândia pela primeira partida da final do Campeonato Candango. Dia 9 cumprirá o jogo de volta. Já dia 19 visitará o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo torneio mata-mata. O lateral-esquerdo Erick Daltro fala sobre o momento da equipe.

– Essa é a hora em que todos queremos jogar. Finais, partidas decisivas, a motivação é imensa. Agora o nosso foco é inteiro no Ceilândia. Queremos muito o título estadual. Finalizado o campeonato sim, pensaremos na Série D e no Atlético Mineiro – afirmou.

Citada por Erick, a Série D começa para o Brasiliense no dia 17 de abril, quando o time visitará o Anápolis em Goiás. No grupo E estão ainda o Ação, Operário VG, Ceilândia, Costa Rica MS, Grêmio Anápolis e Iporá. Competição essencial o caminho do clube de voltar à elite do futebol nacional, a Série D, segundo Erick, é de fundamental importância para o Brasiliense na temporada.

– Uma das nossas grandes metas em 2022 é obter o acesso para a Série C. Para isso será necessário realizar uma ótima campanha no Brasileiro e acreditamos que temos capacidade para tanto – finalizou.

E MAIS:

Saiba mais