Erick Cardoso se torna primeiro brasileiro a correr os 100 metros abaixo de 10 segundos

O atleta paulista Erick Cardoso, de 23 anos, se tornou o primeiro brasileiro a correr os 100 metros abaixo de 10 segundos. O feito foi alcançado nesta sexta-feira, em São Paulo, onde ele terminou a prova do Sul-Americano de Atletismo em segundo lugar, com a marca de 09s97, e garantiu o índice olímpico para o Mundial e os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No início de julho, Paulo André Camilo, o P.A., que voltou a competir há pouco tempo após ter participado do reality show Big Brother Brasil, da Globo, chegou a anotar menos de 10 segundos durante a disputa do Troféu Brasil. No caso dele, contudo, o tempo não foi contabilizado pois a velocidade do vento estava em 2,4 metros por segundo, acima dos 2 metros por segundo estabelecidos como limite válido pela World Athletics para registrar recordes.

Nesta sexta, em São Paulo, a velocidade do vento era de 0,8 metros por segundo. Paulo André também esteve na disputa da prova no Sul-Americano e terminou em quarto lugar, com o tempo de 10s03. O vencedor foi Issamade Asinga, jovem de 18 anos que é nascido nos Estados Unidos, mas compete pelo Suriname. Ele anotou 09s89 e bateu o recorde sul-americano. A terceira colocação, ficou com o colombiano Ronal Mosquera, que fez 09s99.

Até então, o melhor tempo sul-americano da história dos 100 metros era do brasileiro Robson Caetano, que fez uma prova de 10 segundos cravados em 1988, no México. Com os tempos desta sexta, tanto Asinga quanto Erick e Mosquera conseguiram superar o lendário velocista carioca.

Erick Cardoso já vem impressionando com sua velocidade há algum tempo. Na atual temporada, virou líder do ranking nacional ao completar os 100 metros em 10s01, mesma marca que já havia obtido em 2021. Também participou do revezamento brasileiro que ficou com a sétima colocada no Mundial de Atletismo no ano passado.

