Eric Garcia confirma retorno ao Barcelona e provoca Piqué

O zagueiro Eric Garcia, que atua hoje no Manchester City, confirmou em entrevista ao ‘L’Esportiu’, jornal da Catalunha, que irá atuar com a camisa do Barcelona na próxima temporada.

Antes de passar algumas temporadas no clube inglês, Eric passou pelas categorias de base do Barcelona. Agora, o defensor chega para assinar contrato de cinco temporadas com os espanhóis. Com a camisa do City, foram 33 jogos, sendo dez na atual temporada. O espanhol de apenas 20 anos tem marcado presença nas últimas convocações da seleção nacional.

– Pensei no meu futuro e julgo que, neste momento, é a melhor decisão. É uma decisão valente. Estou convencido do passo que dei – comentou o atleta.

Além disso, Eric Garcia afirmou que quer evitar comparações com o zagueiro Gerard Piqué, mas deu uma alfinetada no novo companheiro de equipe.

– Gerard conseguiu tudo, eu tenho 20 anos e estou praticamente começando a minha carreira. Por isso, a única comparação possível é que somos ambos da defesa e já vivemos em Manchester. Eu tive mais sorte, porque representei a melhor equipe da cidade. Uma lástima para ele – finalizou o jogador.

Vale lembrar que, assim como Garcia, Piqué iniciou sua carreira nas categorias de base do Barcelona e depois teve passagem por uma equipe inglesa antes de retornar ao Barça. Porém, não teve tanto sucesso pelo Manchester United.

