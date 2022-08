Eric Faria opina sobre nova casa do Flamengo: ‘Rio de Janeiro não precisa de outro estádio’

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 18:58 Compartilhe

O Flamengo já trabalha para construir um novo estádio, e o presidente do clube, Rodolfo Landim, já falou em capacidade para ‘no mínimo 100 mil pessoas’. Para o jornalista Eric Faria, no entanto, o Rio de Janeiro não precisa de outro estádio.

– Talvez eu seja um sonhador. Acho que o Rio de Janeiro não precisava de um novo estádio. Posso ser um pouco saudosista também, mas eu tenho uma grande relação com o Maracanã. Eu amo estar ali. Então, pode ter ocorrido mudanças durante os anos, mas acredito que a alma ainda está presente ali – disse o jornalista durante o ‘Charla Podcast’.

– O Maracanã precisa ajeitar uma coisinha ou outra em termos de contrato. É um estádio é tão especial, muito central, consegue atender todo mundo bem. Que outro lugar o torcedor poderá chegar de ônibus, trem e metro? O Maracanã é o estádio mais famoso do mundo. Não sou contra o novo estádio do Flamengo, mas o Maracanã precisa ser bem tratado – completou Eric.

As palavras de Rodolfo Landim foram para alguns torcedores no último domingo, durante o jogo contra o Athletico Paranaense. O mandatário Rubro-Negro ainda completou afirmando que o Maracanã serviria para fazer os jogos ‘pequenos’.

