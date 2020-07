Eric Faria faz desabafo nas redes sociais por ‘chiliques’ de torcedores Repórter da Globo reclamou de ter recebido críticas de torcedores do Flamengo por ter elogiado a contratação de Kalou, do Botafogo

Repórter da Globo, Eric Faria retornou ao Twitter após dois anos de inatividade, em abril, durante a pandemia. Nesse tempo, o jornalista se mostrou muito ativo e faz diversas postagens diariamente falando principalmente de esporte. Nesta sexta-feira, Eric usou a plataforma para fazer um desabafo sobre constantes críticas que vem recebendo.

– Se elogia o Botafogo porque contratou o Kalou… E o salário, você não vai falar? Se elogia o Flu que ganhou a Taça Rio… Agora vale? Se elogia o Grêmio, tomou de 5, não vai falar? Se elogia o Palmeiras, não vai dizer que o clube tem patrocínio? Sejam felizes – desabafou

O jornalista fez o desabafo por receber diversas cobranças de torcedores do Flamengo em um comentário que Eric elogia a contratação do marfinense Kalou mesmo com dificuldades financeiras. No entendimento de alguns flamenguistas, a ‘mídia’ cobra mais transparência do Rubro-Negro do que de outros clubes.

– Desculpa Eric sou seu fã mas não faz sentido. Toda contratação do Flamengo explode na mídia a frase: da onde vem o dinheiro, apesar da transparência do clube em publicar os seus balanços financeiros. Quando (outros) contratam com salários atrasados, silêncio sepulcral – disse um seguidor do jornalista.

Eric fez uma nova postagem ironizando a preocupação dos flamenguistas.

– Sou de uma época que a torcida do Flamengo orgulhosamente falava que não se preocupava com os outros times. Ou esse perfil mudou ou os rubro-negros do twitter são diferentes. Por que qualquer elogio feito por jornalistas a outro clube e os fiscais dão chiliques e passam a contestar tudo – desabafou.

