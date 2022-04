Eric Faria dispara sobre time de Paulo Sousa, do Flamengo: ‘Desorganizado e vazio de ideias’ O jornalista comparou o trabalho com o de seu antecessor, Renato Gaúcho

O repórter Eric Faria, da Globo, usou o Twitter para comentar sobre a final do Campeonato Carioca deste sábado vencido pelo Fluminense sobre o Flamengo. O jornalista criticou o trabalho do treinador Paulo Sousa e comparou com seu antecessor, Renato Gaúcho.

– Fui bastante crítico do trabalho do Renato Gaúcho no Fla. Achei varias vezes que o time tinha pouco controle do jogo. Mas, esse time do Paulo Sousa é bem mais desorganizado e vazio de ideias. E as substituições foram todas erradas. Todas. Bem ruim mesmo – afirmou o jornalista.

O Fluminense, com o empate em 1 a 1, conquistou de forma incontestável o Campeonato Carioca de 2022. Dono da melhor campanha e da melhor defesa, o time de Abel Braga superou o rival no confronto de 180 minutos no embalo de Germán Cano, autor de três gols nas finais. O título do Carioca, que não vinha para Laranjeiras desde 2012.

Encerrado o Campeonato Carioca, a dupla Fla-Flu já tem compromissos pelas competições internacionais no meio de semana. O Fluminense recebe o boliviano Oriente Petrolero, nesta quarta no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo, na terça, visita a Universidad Católica, em Santiago.

