Eric Faria detona Flamengo após empate com Ceará no Maracanã: ‘Pior atuação do time em tempos’

Com gols e expulsões de Jô e Gabigol, Flamengo e Ceará empataram por 1 a 1 no Maracanã. O time de Dorival Júnior deixou de somar pontos importantes no Campeonato Brasileiro, e Eric Faria criticou a atuação da equipe rubro-negra nas redes sociais.

– Flamengo tratou muito mal o jogo. Um time sem meio-campo não vai furar defesa alguma. Dorival saiu empilhando jogadores sem ritmo. Varela. Erick. Diego e Victor Hugo encaixotados. Marinho e Cebolinha sem nenhum duelo ganho. Certamente a pior atuação do time em tempos – publicou Eric Faria no Twitter.

O empate deste domingo no Maracanã impossibilitou que o Flamengo diminuísse a diferença para cinco pontos em relação ao líder Palmeiras. O Campeonato Brasileiro segue aberto, e ambos os times ainda possuem chances reais de conquistar o título da competição.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Vélez, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores.

