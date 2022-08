Eric Faria detona atuação do Botafogo e analisa momento do Matheus Nascimento: ‘Pressionado’

admin3 06/08/2022 - 19:07 Compartilhe

Eric Faria detonou a atuação do Botafogo no empate por 1 a 1 com Ceará no Nilton Santos. O repórter da Globo também analisou as recentes críticas que Matheus Nascimento vem sofrendo nos últimos jogos.

– O que preocupa na atuação pálida do Botafogo essa tarde é que o time teve a semana livre. O adversário teve jogo. Duro. E nem fisicamente o time, em casa, conseguiu se impor. E não tem a ver com preparação física. Quem corre errado, cansa mais. Mãos à obra, Fogo – publicou Eric Faria no Twitter.

– Uma observação sobre o jovem Matheus Nascimento. O Botafogo precisa ter cuidado. O promissor atacante não tá legal. Parece-me pressionado, sem nenhuma confiança pra desenvolver lances de qualidade. A torcida, com razão, cobra. É um momento delicado – escreveu o repórter.

Matheus Nascimento vem sofrendo fortes críticas de alvinegros nas redes sociais. O atacante de 18 anos é formado nas categorias de base do clube e não vem convencendo muitos torcedores nos últimos jogos do Botafogo.

O Glorioso volta a campo no próximo sábado, contra o Atlético-GO, às 21h, no Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Novamente dentro de casa, o Botafogo vai em busca de uma importante vitória para amenizar momento de crise na competição.

