Erdogan diz que resposta ao terremoto na Turquia deveria ter sido mais rápida

ISTAMBUL (Reuters) – A resposta das equipes de busca e resgate ao terremoto no sul do país não foi tão rápida quanto o governo gostaria, afirmou o presidente turco, Tayyip Erdogan, nesta sexta-feira.

“Embora tenhamos a maior equipe de busca e resgate do mundo no momento, é uma realidade que as operações de busca não foram tão rápidas quanto queríamos que elas fossem”, disse Erdogan, acrescentando que a contagem de mortos no país subiu para 18.991.

Anteriormente, Erdogan havia reconhecido que as respostas iniciais foram lentas, imediatamente depois do tremor, por causa do mau tempo, de estradas danificadas e da vasta área que impactou 10 províncias no país.





Alguns moradores nas regiões mais atingidas reclamaram que não havia equipes de emergência no local nas primeiras horas cruciais após o terremoto, acusação que está sendo adotada por políticos de oposição, culpando o governo de Erdogan.

Erdogan afirmou que a busca e resgate continuam, com um esforço conjunto com equipes do mundo inteiro, após 94 países oferecerem ajuda.

Cerca de 24,4 milhões de pessoas na Síria e na Turquia foram afetadas, segundo autoridades turcas e a ONU, em uma região de 450 kms desde Adana, no oeste, até Diyarbakir, no leste. Na Síria, pessoas morreram até Hama, no sul, a 250 kms do epicentro.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun e Nevzat Devranoglu)





