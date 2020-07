Erdogan confirma que Basílica de Santa Sofia virará mesquita

ISTAMBUL, 10 JUL (ANSA) – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confirmou nesta sexta-feira (10) que a Basílica de Santa Sofia será transformada em mesquita novamente. “Foi decidido que Santa Sofia será colocada sob a administração da Diyanet, a autoridade estatal para assuntos religiosos, que já gerencia as mesquitas da Turquia. Ela será reaberta para as orações islâmicas”, afirmou o presidente. O anúncio veio pouco depois da decisão da Justiça de anular um decreto de 1934 que transformou o local símbolo de Istambul em museu e já foi publicada no Diário Oficial do país. O governo ainda anunciou que hoje, às 20h53 (14h53 no horário de Brasília), o mandatário fará um pronunciamento à nação sobre o tema. (ANSA)

